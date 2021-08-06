Орел и Решка. Земляне: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)

6 августа 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2021)
пресс-служба

7 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 10 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 10 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В 10 выпуске от 07.08.2021 ведущие отправятся в Испанию.

10 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите 7 августа в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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