Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов испробовал на собственном опыте, что чувствуют кастельеры

6 августа 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов испробовал на собственном опыте, что чувствуют кастельеры
Мишель Андраде и Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов испробовал на собственном опыте, что чувствуют кастельеры - люди, которые строят живые замки в Каталонии.

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Самая яркая и удивительная традиция каталонцев - постройка кастелей, живых башен. Люди карабкаются друг по дружке наверх, строят из себя этаж и ждут, пока по ним вскарабкаются новые люди. Задача кастельеров - построить башню повыше и не свалиться. Как вам живая башня высотой в пятиэтажку? 

Подготовку к такому построению наблюдал Кирилл Макашов - блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», который Новый канал показывает по субботам - в каталонском городке Таррагона.

Можно сказать, что как только каталонец рождается, он сразу же лезет строить башню. А учится прямо на старинных улицах Таррагоны, - рассказал Кирилл. - Дети начинают тренироваться с 3-4 лет. Сначала они учатся залезать на самый верх, а потом пробуют становиться на уровни пониже. У нас детей отдают на футбол и танцы, а в Каталонии - на строительство башен. Я ел песок, когда мне было три года, вот что я делал. А не карабкался на других людей…

Кирилл Макашов испробовал на собственном опыте, что чувствуют кастельеры / пресс-служба Нового канала
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Строители башни заворачивают манжеты на руках и штанинах. Это, а также широкий пояс служат ступеньками для тех, кто карабкается наверх. Чтобы людям сверху было безопасно спускаться или даже падать, снизу выстраивают живой матрас из людей. Эта часть башни называется пинья (в переводе - шишка). Потом идет ярус фолре (в переводе - подкладка). Сюда становятся настоящие каталонские богатыри. Самое сложное в башне - не просто ее построить, гораздо сложнее ее безопасно разобрать. Только когда последний кастельер коснулся земли, башня признается удачной. 

Кирилл Макашов испробовал на собственном опыте, что чувствуют кастельеры / пресс-служба Нового канала
Местные жители утверждают: строение кастелей - это не спорт. Это развлечение и традиция. Она пошла с тех времен, когда бедняки карабкались друг на друга, чтобы развлечься, а сейчас так делают все. Попробовал и Кирилл.

Мне было страшно, но чувствовалось, что все люди вокруг - одна команда, одна семья. Когда они это делают и строят огромные башни на тысячи людей, мне кажется, это чувство только усиливается! Но это не для меня, - отметил ведущий тревел-шоу.

Напомним, 

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