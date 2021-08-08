Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021
8 августа 2021 19:30
Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021
пресс-служба
9 августа на СТБ выйдет 13 выпуск проекта Супербабушка. 13 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. К двум участницам соперницы отправятся в гости. Так, первой в свой дом приглашает Людмила. Бабушка всегда старается жить на позитиве, а также передавать свой настрой внучке. Героиня занимается блогерством, много времени проводит в соцсетях и следит за трендами. Людмила позволяет внучке намного больше, чем родители. Хорошая ли это тактика, прокомментирует Дмитрий Карпачев.
13 выпуск шоу Супербабушка смотрите 9 августа в 19:00 на СТБ и 15 августа на нашем сайте tv.ua.