Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021

8 августа 2021 19:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 13 выпуск от 09.08.2021
пресс-служба

9 августа на СТБ выйдет 13 выпуск проекта Супербабушка. 13 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 13 выпуске шоу Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. К двум участницам соперницы отправятся в гости. Так, первой в свой дом приглашает Людмила. Бабушка всегда старается жить на позитиве, а также передавать свой настрой внучке. Героиня занимается блогерством, много времени проводит в соцсетях и следит за трендами. Людмила позволяет внучке намного больше, чем родители. Хорошая ли это тактика, прокомментирует Дмитрий Карпачев.

13 выпуск шоу Супербабушка смотрите 9 августа в 19:00 на СТБ и 15 августа на нашем сайте tv.ua.

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