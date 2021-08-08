Супербабушка - смотреть онлайн 14 выпуск от 10.08.2021
8 августа 2021 20:30
Супербабушка - смотреть онлайн 14 выпуск от 10.08.2021
пресс-служба
10 августа на СТБ выйдет 14 выпуск проекта Супербабушка. 14 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Участницы отправляются в гости к Инне. Преподаватель начальных классов убеждена, что может найти подход к каждому ребенку! Инна много времени проводит с внуком и внучкой, которых окутывает любовью и теплотой. Героиня уверена, что бабушка должна помогать детям в воспитании внуков. Согласны ли с этим все члены семьи? Готовы проверить соперницы Инны.
14 выпуск шоу Супербабушка смотрите 10 августа в 19:00 на СТБ и 15 августа на нашем сайте tv.ua.