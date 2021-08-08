Супербабушка - смотреть онлайн 15 выпуск от 11.08.2021
8 августа 2021 21:30
Супербабушка - смотреть онлайн 15 выпуск от 11.08.2021
пресс-служба
11 августа на СТБ выйдет 15 выпуск проекта Супербабушка. 15 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: В гости приглашает Татьяна. Больше 20 лет героиня работает практическим психологом. Главный источник знаний для участницы – это книги, а главные принципы воспитания внучки – интеллект, интеллигентность и порядочность. Сделают ли соперницы Татьяны такие же выводы?
15 выпуск шоу Супербабушка смотрите 11 августа в 19:00 на СТБ и 15 августа на нашем сайте tv.ua.