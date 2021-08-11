Супербабушка - смотреть онлайн 18 выпуск от 17.08.2021

11 августа 2021 05:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 18 выпуск от 17.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 18 выпуск от 17.08.2021
пресс-служба

17 августа на СТБ выйдет 18 выпуск проекта Супербабушка. 18 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 18 выпуске шоу Супербабушка: Второй в гости приглашает сказкотерапевт Инна. Участница вместе с супругом вырастила двух дочерей, а также воспитывает четырех внуков. Несмотря на то, что внуки не живут с бабушкой, она прививает им честность, порядочность, справедливость, умение отстаивать свое мнение и напоминает им, что в жизни всегда есть место сказке. Согласятся ли с такой тактикой соперницы Инны? 

18 выпуск шоу Супербабушка смотрите 17 августа в 19:00 на СТБ и 22 августа на нашем сайте tv.ua.

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