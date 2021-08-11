Супербабушка - смотреть онлайн 18 выпуск от 17.08.2021
11 августа 2021 05:30
Супербабушка - смотреть онлайн 18 выпуск от 17.08.2021
пресс-служба
17 августа на СТБ выйдет 18 выпуск проекта Супербабушка. 18 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Второй в гости приглашает сказкотерапевт Инна. Участница вместе с супругом вырастила двух дочерей, а также воспитывает четырех внуков. Несмотря на то, что внуки не живут с бабушкой, она прививает им честность, порядочность, справедливость, умение отстаивать свое мнение и напоминает им, что в жизни всегда есть место сказке. Согласятся ли с такой тактикой соперницы Инны?
18 выпуск шоу Супербабушка смотрите 17 августа в 19:00 на СТБ и 22 августа на нашем сайте tv.ua.