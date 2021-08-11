Супербабушка - смотреть онлайн 19 выпуск от 18.08.2021
11 августа 2021 06:30
Супербабушка - смотреть онлайн 19 выпуск от 18.08.2021
пресс-служба
18 августа на СТБ выйдет 19 выпуск проекта Супербабушка. 19 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Участницы реалити отправляются в гости к амбициозной бабушке Виктории. Героиня привыкла достигать поставленных целей и создавать успешные проекты, но главный проект для нее – трое любимых внуков. Героиня считает, что главный секрет воспитания – делать это профессионально, поэтому она изучила различные методики. Работают ли они на практике? Готовы проверить соперницы Вики.
19 выпуск шоу Супербабушка смотрите 18 августа в 19:00 на СТБ и 22 августа на нашем сайте tv.ua.