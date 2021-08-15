Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2021)

16 августа на ТЕТ зрители увидят 1 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 1 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.

Новый сезон получил название «Битва блондинок», но зрителю предстоит увидеть в эфире не только светловолосых участниц, так как блондинка -- это не про цвет волос, а про состояние души. Каждой девушке свойственно совершать импульсивные покупки, часами красоваться перед зеркалом или тратить последние деньги на новый наряд.

Как и прежде, участниц ждут ограниченные правила шопинга -- всего за четыре часа с бюджетом в 5 тысяч гривен они должны подобрать стильный лук на мероприятие, который превзойдет выбор конкуренток и получит высокую оценку от главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика. Помимо Леонида стиль девушек будет оценивать обновленная команда комментаторов: Алексей Дурнев, Олег Шевчук, Владимир Остапчук, Лера Мендзюк, Настя Дерская, Иван Супрун и Женя Таллер.

1 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 16 августа в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.