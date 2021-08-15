Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2021)

15 августа 2021 12:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2021)
Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2021)
пресс-служба

16 августа на ТЕТ зрители увидят 1 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 1 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Богиня шопинга. Битва блондинок:

Новый сезон получил название «Битва блондинок», но зрителю предстоит увидеть в эфире не только светловолосых участниц, так как блондинка -- это не про цвет волос, а про состояние души. Каждой девушке свойственно совершать импульсивные покупки, часами красоваться перед зеркалом или тратить последние деньги на новый наряд.

Как и прежде, участниц ждут ограниченные правила шопинга -- всего за четыре часа с бюджетом в 5 тысяч гривен они должны подобрать стильный лук на мероприятие, который превзойдет выбор конкуренток и получит высокую оценку от главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика. Помимо Леонида стиль девушек будет оценивать обновленная команда комментаторов: Алексей Дурнев, Олег Шевчук, Владимир Остапчук, Лера Мендзюк, Настя Дерская, Иван Супрун и Женя Таллер.

1 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 16 августа в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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