Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2021)

15 августа 2021 22:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2021)
Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2021)
пресс-служба

20 августа на ТЕТ зрители увидят 5 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 5 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 5 выпуске шоу Богиня шопинга. Битва блондинок:

«Богиня шопинга» -- это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности. В новом сезоне участницы должны собрать образ, который покорит главного фэшн-эксперта Леонида Мартынчика, а также дополнить образ в нетипичных для шопинга местах: геймерском магазине, магазине охоты и даже на продуктовом рынке.

Много трендов, юмора и позитивных эмоций ждут зрителей в новом сезоне «Богини шопинга»!

5 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 20 августа в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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