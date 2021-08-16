Затерянный мир: Секретный Марс - смотреть выпуск онлайн от 17.08.2021

16 августа 2021 17:18 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Секретный Марс - смотреть выпуск онлайн от 17.08.2021
Затерянный мир: Секретный Марс - смотреть выпуск онлайн от 17.08.2021
пресс-служба

17 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет 2 выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий программы Максим Сухенко расскажет самые удивительные факты о планете, куда уже в 2027 году планируют заселить первых людей — Марс.    

Вы узнаете о сенсационном открытии ученых NASA — они обнаружили в атмосфере Марса радиоактивные изотопы. Похожие были выброшены в атмосферу после аварии на Чернобыльской АЭС. Ученые предполагают, что именно атомный взрыв уничтожил жизнь на Марсе. Американский физик Джон Брандербург уверяет, что взрыв не был природного происхождения.

Какие тайны о Марсе ученые уже раскрыли, а над какими фактами до сих пор ломают голову — расскажет офицер NASA эксклюзивно для проекта Затерянный мир.

2 выпуск программы Затерянный мир смотрите 17.08.2021 в 16:55 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.

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