Затерянный мир: Секретный Марс - смотреть выпуск онлайн от 17.08.2021

17 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет 2 выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий программы Максим Сухенко расскажет самые удивительные факты о планете, куда уже в 2027 году планируют заселить первых людей — Марс.

Вы узнаете о сенсационном открытии ученых NASA — они обнаружили в атмосфере Марса радиоактивные изотопы. Похожие были выброшены в атмосферу после аварии на Чернобыльской АЭС. Ученые предполагают, что именно атомный взрыв уничтожил жизнь на Марсе. Американский физик Джон Брандербург уверяет, что взрыв не был природного происхождения.

Какие тайны о Марсе ученые уже раскрыли, а над какими фактами до сих пор ломают голову — расскажет офицер NASA эксклюзивно для проекта Затерянный мир.

2 выпуск программы Затерянный мир смотрите 17.08.2021 в 16:55 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.