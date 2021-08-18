Супербабушка - смотреть онлайн 21 выпуск от 23.08.2021
18 августа 2021 04:00
Супербабушка - смотреть онлайн 21 выпуск от 23.08.2021
пресс-служба
23 августа на СТБ выйдет 21 выпуск проекта Супербабушка. 21 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: а победу будут бороться героини из города Черновцы. Так, первой в свой дом пригласит бабушка-ресторатор Ната. Главная гордость героини – внучка Елизавета. В 11 лет девочка – успешная модель и актриса. Ната во всем поддерживает внучку и помогает ей. Не мешает ли карьера Лизы ее детству? Готовы проверить соперницы участницы.
21 выпуск шоу Супербабушка смотрите 23 августа в 19:00 на СТБ и 29 августа на нашем сайте tv.ua.