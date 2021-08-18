Супербабушка - смотреть онлайн 22 выпуск от 24.08.2021
18 августа 2021 05:00
Супербабушка - смотреть онлайн 22 выпуск от 24.08.2021
пресс-служба
24 августа на СТБ выйдет 22 выпуск проекта Супербабушка. 22 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: В гости приглашает бабушка-хипстер Елена. Она воспитывает внука и внучку. Елена не устанавливает детям жестких рамок, не ограничивает их свободу. Бабушка наслаждается жизнью, и тому же учит своих внуков. Елена старается быть на подхвате, но основное количество времени уделять себе. Сохраняется ли при этом близость в семье?
22 выпуск шоу Супербабушка смотрите 24 августа в 19:00 на СТБ и 29 августа на нашем сайте tv.ua.