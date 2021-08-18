Супербабушка - смотреть онлайн 23 выпуск от 25.08.2021
18 августа 2021 06:00
Супербабушка - смотреть онлайн 23 выпуск от 25.08.2021
пресс-служба
25 августа на СТБ выйдет 23 выпуск проекта Супербабушка. 23 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Участницы отправляются в гости к бьюти-бабушке Наталии. Героиня – известный в Украине мастер парикмахерского искусства. Вся семья Наталии также работает в сфере красоты. Детки подарили бабушке троих внуков. Здоровый образ жизни очень важен для семьи, они правильно питаются и занимаются спортом. Так ли все идеально в их доме? Готовы проверить соперницы Наталии.
23 выпуск шоу Супербабушка смотрите 25 августа в 19:00 на СТБ и 29 августа на нашем сайте tv.ua.