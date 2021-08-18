Супербабушка - смотреть онлайн 24 выпуск от 26.08.2021

18 августа 2021 07:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 24 выпуск от 26.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 24 выпуск от 26.08.2021
пресс-служба

26 августа на СТБ выйдет 24 выпуск проекта Супербабушка. 24 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 24 выпуске шоу Супербабушка: Последней гостей принимает бабушка-дизайнер Вера. Шитье – страсть героини, она занимается пошивом и легких вещей, и верхней одежды. Участница гордится своими детьми, а также внуками. Их у Веры четверо. Совсем скоро семья ожидает появление на свет пятого малыша. Дети и внуки живут вместе с бабушкой. Вера занимается их развитием и воспитанием, а также считает себя супербабушкой. Согласятся ли с этим остальные? А также, кто обретет победу в этот раз? Станет известно в эфире.

24 выпуск шоу Супербабушка смотрите 26 августа в 19:00 на СТБ и 29 августа на нашем сайте tv.ua.

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