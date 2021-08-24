Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

24 августа 2021 03:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
пресс-служба

24 августа на ТЕТ зрители увидят 7 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 7 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 7 выпуске шоу Богиня шопинга. Битва блондинок:

«Богиня шопинга» -- это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности. В новом сезоне участницы должны собрать образ, который покорит главного фэшн-эксперта Леонида Мартынчика, а также дополнить образ в нетипичных для шопинга местах: геймерском магазине, магазине охоты и даже на продуктовом рынке.

Много трендов, юмора и позитивных эмоций ждут зрителей в новом сезоне «Богини шопинга»!

7 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 24 августа в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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