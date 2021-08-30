Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
2 сентября на ТЕТ зрители увидят 14 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 14 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.
«Богиня шопинга» -- это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности. В новом сезоне участницы должны собрать образ, который покорит главного фэшн-эксперта Леонида Мартынчика, а также дополнить образ в нетипичных для шопинга местах: геймерском магазине, магазине охоты и даже на продуктовом рынке.
Много трендов, юмора и позитивных эмоций ждут зрителей в новом сезоне «Богини шопинга»!
14 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 2 сентября в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.