Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.09.2021)

30 августа 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.09.2021)
Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.09.2021)
пресс-служба

3 сентября на ТЕТ зрители увидят 15 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок. 15 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 15 выпуске шоу Богиня шопинга. Битва блондинок:

«Богиня шопинга» -- это культовое шоу, которое выходит на телеканале ТЕТ уже девять лет и не теряет актуальности. В новом сезоне участницы должны собрать образ, который покорит главного фэшн-эксперта Леонида Мартынчика, а также дополнить образ в нетипичных для шопинга местах: геймерском магазине, магазине охоты и даже на продуктовом рынке.

Много трендов, юмора и позитивных эмоций ждут зрителей в новом сезоне «Богини шопинга»!

15 выпуск шоу Богиня шопинга. Битва блондинок смотрите 3 сентября в 17:00 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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