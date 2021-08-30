Супербабушка - смотреть онлайн 25 выпуск от 30.08.2021

30 августа 2021 04:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 25 выпуск от 30.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 25 выпуск от 30.08.2021
пресс-служба

30 августа на СТБ выйдет 25 выпуск проекта Супербабушка. 25 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 25 выпуске шоу Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. За победу будут бороться участницы из города Харьков. Так, первой в свой дом пригласит Людмила. Бабушка живет вместе с семьей дочери и все время проводит с двумя внуками. В их доме царит порядок и дисциплина. Героиня убеждена, главное, что она должна привить внукам – любовь к учебе. Что о таких принципах воспитания скажет Дмитрий Карпачев? 

25 выпуск шоу Супербабушка смотрите 30 августа в 19:00 на СТБ и 4 сентября на нашем сайте tv.ua.

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