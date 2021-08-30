Супербабушка - смотреть онлайн 25 выпуск от 30.08.2021
30 августа 2021 04:30
Супербабушка - смотреть онлайн 25 выпуск от 30.08.2021
пресс-служба
30 августа на СТБ выйдет 25 выпуск проекта Супербабушка. 25 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. За победу будут бороться участницы из города Харьков. Так, первой в свой дом пригласит Людмила. Бабушка живет вместе с семьей дочери и все время проводит с двумя внуками. В их доме царит порядок и дисциплина. Героиня убеждена, главное, что она должна привить внукам – любовь к учебе. Что о таких принципах воспитания скажет Дмитрий Карпачев?
25 выпуск шоу Супербабушка смотрите 30 августа в 19:00 на СТБ и 4 сентября на нашем сайте tv.ua.