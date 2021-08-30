Супербабушка - смотреть онлайн 26 выпуск от 31.08.2021
30 августа 2021 05:30
Супербабушка - смотреть онлайн 26 выпуск от 31.08.2021
пресс-служба
31 августа на СТБ выйдет 26 выпуск проекта Супербабушка. 26 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Участницы реалити отправляются в гости к бабушке-хозяйке Людмиле Николаевне. Героиня живет в селе, много времени уделяет работе в огороде, консервации и другим приготовлениям. Но главное богатство Людмилы – большая семья! Участница воспитала троих детей, а также является бабушкой для семи внуков. Удается ли сохранять близость в такой большой семье? Готовы проверить соперницы Люды.
26 выпуск шоу Супербабушка смотрите 31 августа в 19:00 на СТБ и 4 сентября на нашем сайте tv.ua.