Супербабушка - смотреть онлайн 27 выпуск от 01.09.2021

30 августа 2021 06:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 27 выпуск от 01.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 27 выпуск от 01.09.2021
пресс-служба

1 сентября на СТБ выйдет 27 выпуск проекта Супербабушка. 27 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 27 выпуске шоу Супербабушка: Гостей примет деловая бабушка Алена. Героиня всю жизнь была амбициозной женщиной, 20 лет проработала в страховой компании и около 10 лет являлась ее руководителем. Также Алена вырастила двоих детей, а сейчас воспитывает двоих внуков. Более того, участница реалити живет со старшей внучкой, пока ее мама работает в Мексике. Алена не только является близким другом для девочки, но и прививает ей интеллигентность и порядочность. Что о методах воспитания героини скажет Дмитрий Карпачев? Зрители увидят в эфире.  

27 выпуск шоу Супербабушка смотрите 1 сентября в 19:00 на СТБ и 4 сентября на нашем сайте tv.ua.

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