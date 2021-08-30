Супербабушка - смотреть онлайн 28 выпуск от 02.09.2021
30 августа 2021 07:30
Супербабушка - смотреть онлайн 28 выпуск от 02.09.2021
пресс-служба
2 сентября на СТБ выйдет 28 выпуск проекта Супербабушка. 28 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к беззаботной бабушке Елене. Героиня вырастила троих детей, также она является бабушкой четырехлетней внучки. Елена не занимается воспитанием Мии, ведь считает, что это задача и ответственность ее мамы. Основное количество времени героиня уделяет саморазвитию и своим хобби. Так, бабушка увлекается эзотерикой, танцами и рисованием. Чем еще удивит героиня? А также, кто победит в этот раз? Смотрите в эфире.
28 выпуск шоу Супербабушка смотрите 2 сентября в 19:00 на СТБ и 4 сентября на нашем сайте tv.ua.