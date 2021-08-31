Говорит Украина: Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами (эфир от 31.08.2021)

31 августа 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами (эфир от 31.08.2021)
Говорит Украина: Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами (эфир от 31.08.2021)
пресс-служба

31 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: в редакцию проекта позвонил мужчина и попросил остановить его, потому что может убить человека. Так Сергей готов поступить с односельчанином, который якобы изнасиловал его младшую сестру.

За вероятное изнасилование несовершеннолетней парень до сих пор не наказан, а полиция вообще планирует закрыть дело, как утверждает Сергей.

Удастся ли ему наказать вероятного обидчика и не допустить новое преступление? Куда 13-летняя девочка исчезла накануне той ночи и с кем ее нашли? Что скажет единственный свидетель? Почему презервативы могут спасти парня от тюрьмы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина видео дня телешоу смотреть онлайн Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал пушистый Бабайка
Новости

Маскарад 2 сезон: новым героем шоу стал пушистый Бабайка
Дети против звезд-3: стала известна дата премьеры шоу
Анонсы на ТВ

Дети против звезд-3: стала известна дата премьеры шоу
Козырное место: канал 2+2 рассекретил дату премьеры детективного сериала
Анонсы на ТВ

Козырное место: канал 2+2 рассекретил дату премьеры детективного сериалаЭксклюзив
Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Наука и техника

Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2021 в стихах и прозе

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK