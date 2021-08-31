Говорит Украина: Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами (эфир от 31.08.2021)

Говорит Украина: Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами (эфир от 31.08.2021)

31 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Не хочу в куклы играть - хочу с ребятами.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: в редакцию проекта позвонил мужчина и попросил остановить его, потому что может убить человека. Так Сергей готов поступить с односельчанином, который якобы изнасиловал его младшую сестру.

За вероятное изнасилование несовершеннолетней парень до сих пор не наказан, а полиция вообще планирует закрыть дело, как утверждает Сергей.

Удастся ли ему наказать вероятного обидчика и не допустить новое преступление? Куда 13-летняя девочка исчезла накануне той ночи и с кем ее нашли? Что скажет единственный свидетель? Почему презервативы могут спасти парня от тюрьмы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите на канале Украина в 20:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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