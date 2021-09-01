Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)

1 сентября 2021 20:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.09.2021)
пресс-служба

2 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Право на владу. Новые выпуски политического ток-шоу Право на владу смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеГроші: смотреть выпуск онлайн от 14.06.2021
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?

Новый выпуск проекта Право на владу от 02.09.2021 смотрите в 21:45 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Наталья Мосейчук видео политика Право на владу телешоу Право на владу онлайн телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Говорит Украина: Четыре фамилии, два имени: ищу маму по ДНК (эфир от 01.09.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Четыре фамилии, два имени: ищу маму по ДНК (эфир от 01.09.2021)
Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка
Новости

Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка
Преподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV
Анонсы на ТВ

Преподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV
Люся Интерн: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK