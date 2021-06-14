Гроші: смотреть выпуск онлайн от 14.06.2021

14 июня 2021 23:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гроші: смотреть выпуск онлайн от 14.06.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 14.06.2021
пресс-служба

14 июня на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

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Смотрите в новом выпуске программы Гроші: журналисты обнародуют эксклюзивное расследование незаконного ввоза в Украину элитных машин, к которому причастны топ-чиновники и бизнесмены.

В феврале народные избранники приняли важный для украинских автовладельцев закон о доступной растаможке «евроблях». Тогда почти в полном составе фракция «ОПЗЖ» проигнорировала голосования, и как оказалось - не без причины. Некоторые из нардепов таким образом пытались отстоять свои бизнес-интересы, связанные с контрабандой элитных автомобилей для чиновников. Пока украинцы платят налоги за ввоз недорогих евромашин, чиновники покупают за границей люксовые модели на 30% дешевле рыночной цены и в обход законодательства. В продолжении расследования «Денег» - новые подробности дерзкой автомобильной аферы, по которой в тот момент, когда государственный бюджет теряет миллионы, – некоторые таможенники и чиновники зарабатывают себе состояния.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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