Гроші: смотреть выпуск онлайн от 14.06.2021
14 июня на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.
В феврале народные избранники приняли важный для украинских автовладельцев закон о доступной растаможке «евроблях». Тогда почти в полном составе фракция «ОПЗЖ» проигнорировала голосования, и как оказалось - не без причины. Некоторые из нардепов таким образом пытались отстоять свои бизнес-интересы, связанные с контрабандой элитных автомобилей для чиновников. Пока украинцы платят налоги за ввоз недорогих евромашин, чиновники покупают за границей люксовые модели на 30% дешевле рыночной цены и в обход законодательства. В продолжении расследования «Денег» - новые подробности дерзкой автомобильной аферы, по которой в тот момент, когда государственный бюджет теряет миллионы, – некоторые таможенники и чиновники зарабатывают себе состояния.
Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.