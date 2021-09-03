Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)

3 сентября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)
пресс-служба

5 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 1 выпуск пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. 1 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске шоу Танці з зірками-2021: Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Участниками шоу в новом сезоне стали такие звезды: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN, Станислав Горуна.

1 выпуск шоу Танці з зірками-2021 смотрите 5 сентября в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Танці з зірками-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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