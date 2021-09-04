Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 05.09.2021)

4 сентября 2021 05:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 05.09.2021)
Готовим вместе: Блюда из перца (эфир от 05.09.2021)
пресс-служба

5 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Школьные ланчи.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Хорошее питание – залог продуктивной, энергичной и успешной жизни. Поэтому в новом выпуске «Готовим вместе» ведущие соберут ланчбоксы с перекусами в школу, которые обеспечат детям здоровое развитие и правильную работу мозга. В меню этой программы: яичные маффины с овощами; булочки с вареной колбасой и сыром; сконы с запеченной куриной грудкой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 5 сентября на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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