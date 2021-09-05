Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 05.09.2021)

5 сентября на СТБ выйдет 2 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 2 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Ольга воспитывает четырех детей. Ее старший сын Валентин в 17 лет начал встречаться с женщиной по имени Роксолана. На тот момент ей было 24 года. У Роксоланы плохая репутация – в городе ее считают женщиной легкого поведения и к тому же ведьмой. Якобы женщина может приворожить любого. Ольга во 2 выпуске Тайны ДНК 4 сезон уверена, что именно это случилось с ее старшим сыном. Валентин так увлекся Роксоланой, что ни о чем другом не мог думать. Теперь, когда чувства ушли, Валентин уверен: Роксолана его чем-то подпаивала или пользовалась черной магией...

2 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 05.09.2021 смотрите в 22:10 на СТБ и 8 сентября онлайн на нашем сайте tv.ua.