Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021
6 сентября 2021 09:45
Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021
пресс-служба
6 сентября на СТБ выйдет 29 выпуск проекта Супербабушка. 29 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. Первой в свой дом пригласит бабушка-няня Лариса, которая проводит с внуками 24/7. Героиня воспитала двоих детей, а сейчас – всю себя отдает внукам. Лариса не только каждый день помогает с воспитанием малышей, но и готовит для них и занимается их здоровьем. Правильно ли все свое время отдавать детям?
29 выпуск шоу Супербабушка смотрите 6 сентября в 19:00 на СТБ и 12 сентября на нашем сайте tv.ua.