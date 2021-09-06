Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021

6 сентября 2021 09:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 29 выпуск от 06.09.2021
пресс-служба

6 сентября на СТБ выйдет 29 выпуск проекта Супербабушка. 29 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 29 выпуске шоу Супербабушка: зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. Первой в свой дом пригласит бабушка-няня Лариса, которая проводит с внуками 24/7. Героиня воспитала двоих детей, а сейчас – всю себя отдает внукам. Лариса не только каждый день помогает с воспитанием малышей, но и готовит для них и занимается их здоровьем. Правильно ли все свое время отдавать детям?

29 выпуск шоу Супербабушка смотрите 6 сентября в 19:00 на СТБ и 12 сентября на нашем сайте tv.ua.

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