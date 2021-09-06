Супербабушка - смотреть онлайн 30 выпуск от 07.09.2021
6 сентября 2021 10:45
Супербабушка - смотреть онлайн 30 выпуск от 07.09.2021
пресс-служба
7 сентября на СТБ выйдет 30 выпуск проекта Супербабушка. 30 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Второй в гости пригласит бабушка-гимнастка Светлана. Тренер по художественной гимнастике и хореограф вырастила двоих детей, а сейчас помогает воспитывать пятерых внуков. Бабушка придерживается современных методик и правил воспитания, хотя героиня и не разделяет тот факт, что трое ее внуков – вегетарианцы от рождения. По каким правилам живет их семья – готовы проверить соперницы Светы.
30 выпуск шоу Супербабушка смотрите 7 сентября в 19:00 на СТБ и 12 сентября на нашем сайте tv.ua.