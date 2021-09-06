Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021
6 сентября 2021 12:45
Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021
пресс-служба
6 сентября на СТБ выйдет 32 выпуск проекта Супербабушка. 32 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к Наталии. Героиня воспитывает детей и внуков в строгости и в жестких рамках. В доме Наталии все лежит на своих местах, детям не позволено есть на диванах или играть, шуметь или ругаться. Сохраняется ли при этом близость в отношениях между членами семьи? А также, кто победит в этот раз?
32 выпуск шоу Супербабушка смотрите 9 сентября в 19:00 на СТБ и 12 сентября на нашем сайте tv.ua.