Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021

6 сентября 2021 12:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 32 выпуск от 09.09.2021
пресс-служба

6 сентября на СТБ выйдет 32 выпуск проекта Супербабушка. 32 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 32 выпуске шоу Супербабушка: Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к Наталии. Героиня воспитывает детей и внуков в строгости и в жестких рамках. В доме Наталии все лежит на своих местах, детям не позволено есть на диванах или играть, шуметь или ругаться. Сохраняется ли при этом близость в отношениях между членами семьи? А также, кто победит в этот раз?

32 выпуск шоу Супербабушка смотрите 9 сентября в 19:00 на СТБ и 12 сентября на нашем сайте tv.ua.

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