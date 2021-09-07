Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 11.09.2021
7 сентября 2021 12:12
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 11.09.2021
пресс-служба
11 сентября в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: В этой программе шеф-повар Андрей Дромов предложит зрителям рецепты простых и доступных блюд, которые готовятся легко и при этом получаются необыкновенно вкусными. В меню этого выпуска: жареные цукини с фетой, зеленью и пикантной кисло-сладкой заправкой; суп-пюре из сезонных лесных грибов и шампиньонов; а также картофельные пирожки с двумя видами сыра и ветчиной. А ведущий Андрей Доманский покажет, как с помощью соломинки для коктейлей можно необычно украсить шампиньоны.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 11 сентября в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.