Готовим вместе: Блюда из картофельного пюре (эфир от 12.09.2021)
7 сентября 2021 14:49
Готовим вместе: Блюда из картофельного пюре (эфир от 12.09.2021)
пресс-служба
12 сентября в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из картофельного пюре.
Готовим вместе: Хорошее питание – залог продуктивной, энергичной и успешной жизни. Поэтому в новом выпуске «Готовим вместе» ведущие соберут ланчбоксы с перекусами в школу, которые обеспечат детям здоровое развитие и правильную работу мозга. В меню этой программы: яичные маффины с овощами; булочки с вареной колбасой и сыром; сконы с запеченной куриной грудкой.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 12 сентября на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.