Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 18.09.2021
8 сентября 2021 09:27
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 34 выпуск от 18.09.2021
пресс-служба
18 сентября в 9:00 на телеканале Интер выйдет новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: Добавьте в свою жизнь ярких гастрономических красок, приготовив три простых и вкусных блюда вместе с шеф-поваром «Готовим вместе» Андреем Дромовым. В новом выпуске он поделится рецептами запеченных мясных корзинок с яйцом, сыром и помидором; мексиканской кесадили с овощами, грибами, сыром и зеленью; а также лодочек из запеченного картофеля с индейкой, зеленью и листьями салата.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 18 сентября в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.