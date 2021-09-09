Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
9 сентября 2021 16:40
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
пресс-служба
9 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Право на владу. Новые выпуски политического ток-шоу Право на владу смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Читайте такжеГоворит Украина: Смертельное свидание Вики: к кому она сбежала ночью? (эфир от 08.09.2021)Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?
Новый выпуск проекта Право на владу от 09.09.2021 смотрите в 21:45 онлайн на нашем сайте TV.UA.