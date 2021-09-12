Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 12.09.2021)

12 сентября 2021 18:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 12.09.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 12.09.2021)
пресс-служба

12 сентября на СТБ выйдет 3 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 3 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 3 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

В 3 выпуске в программу обратилась 28-летняя Валентина. Женщина умоляет о помощи, ведь ее возлюбленный бросил ее, а все потому, что якобы имеет хорошо развитую память на запахи. Женщина воспитывает троих детей от прошлого брака, а недавно родила девочку Александру, которую Виктор наотрез отказывается признавать. Основанием недоверия стал… запах! Единственное, что поможет им сохранить семью, – тест ДНК. Ведь только тогда Виктор поймет, что он таки ошибся, а его возлюбленная – верная жена и мать.

Гуляла ли женщина на стороне, пока мужчина находился в зоне боевых действий, – покажет результат генетического теста.

  • Сколько еще есть у Виктора детей, которые растут без опеки отца?
  • Действительно ли у мужчины есть основания не доверять своей бывшей возлюбленной?
  • Или кроме обоняния Виктору не на что ссылаться?
  • Какой эксперимент проведет команда проекта, чтобы понять, действительно ли мужчина разбирается в запахах?

3 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 12.09.2021 смотрите в 22:10 на СТБ и 15 сентября онлайн на нашем сайте tv.ua.

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