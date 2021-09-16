Говорит Украина: Колбасу пакую – вкус материнства слышу? (эфир от 16.09.2021)
16 сентября 2021 20:00
Юлия Туренко
Говорит Украина: Колбасу пакую – вкус материнства слышу? (эфир от 16.09.2021)
пресс-служба
16 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Колбасу пакую – вкус материнства слышу?
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина
: Санитарка Елена тяжело работает, а на заработанные деньги покупает продукты и ежемесячно направляет посылку для чужих детей. Троих детей своего мужа она никогда не видела, но готова на все, чтобы стать для них новой мамой. Впрочем, их родная мама даже не догадывается о таких планах новой женщины бывшего. Удастся ли Елене стать лучшей мамой? И чем закончится первая встреча двух женщин Ивана?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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