Говорит Украина: Колбасу пакую – вкус материнства слышу? (эфир от 16.09.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Говорит Украина: Колбасу пакую – вкус материнства слышу? (эфир от 16.09.2021) пресс-служба

16 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Колбасу пакую – вкус материнства слышу?