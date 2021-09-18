Орел и Решка. Земляне: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)

18 сентября 2021 10:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
пресс-служба

18 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 16 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 16 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 16 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие ездят в гости к странным народам, общаются с местными жителями, узнают интересные подробности о противоположном поле и развенчивают популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы лечат болезни у шаманов, а не у врачей? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 18 сентября, ведущие отправятся на Кипр.

16 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 18 сентября в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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