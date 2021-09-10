Орел и Решка. Земляне: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)

10 сентября 2021 05:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.09.2021)
пресс-служба

11 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 15 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к странным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы - грубияны, а африканцы лечат болезни у шаманов, а не у врачей? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, ведущие «Орла & Решка» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 11 сентября, ведущие отправятся в Гондурас.

15 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 11 сентября в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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