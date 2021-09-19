Гроші: смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021

19 сентября 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гроші: смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 20.09.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске программы Гроші: В каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию. В программе есть все: коррупционные скандалы, неожиданные схемы и сенсационные разоблачения. Смогут ли журналисты найти нечестные деньги?

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным от 20.09.2021 смотрите в 19:30 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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