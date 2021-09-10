Гроші: смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021

10 сентября 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гроші: смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 06.09.2021
пресс-служба

6 сентября на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 06.09.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске программы Гроші: журналисты проекта раскроют факты дерзкой коррупционной схемы в самом большом украинском порту по грузообороту в Одессе, на которой отдельные бизнесмены и местные чиновники зарабатывают миллионы.

Скандал вокруг дороги в Одесский грузовой порт продолжается. Единственный путь, который ведет в этот стратегически важный пункт, контролирует частная фирма, которая незаконно взимает с перевозчиков неправомерную плату и в любой момент может менять тарифы за проезд. С 2016 года она является монополистом на ринке. Более того, ее владельцы саботируют проект по строительству объездной дороги, которая могла бы стать альтернативой для грузовых машин. Экспедиторские компании жалуются, что из-за этого страдает инвестиционная привлекательность порта и уже подали иск к оператору. Кому принадлежит компания-монополист, сколько она приносит владельцам, и кто из местной власти «крышует» дельцов —  ответы в журналистском расследовании программы «Гроші».

Кроме того, журналисты проекта расскажут, как мошенники зарабатывают на простых украинцах, оформляя на них микрокредиты. В новом выпуске — реальные истории украинцев, которые стали жертвами преступников, и советы, как распознать аферистов и не «влететь» на тысячи долларов.

А также зрители узнают неизвестные факты шокирующей смерти военного пилота с 40-летным опытом Игоря Табанюка. Что случилось с самолетом Табанюка, кто причастен к его гибели и правда ли, что ему угрожали накануне трагедии.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным от 06.09.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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