Лига Смеха 8 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.09.2021)

В первом выпуске проекта Лига Смеха-8 зрители увидят видео по мотивам фильма «Крестный отец». В нем Игорь Ласточкин приходит к «Дону» Евгению Кошевому и просит на два выпуска сделать его ведущим «Лиги Смеха». И «Дон» Кошевой пойдет навстречу Ласточкину. Для этого он поставит необычное задание Насте Каменских – отправиться со своим мужем Потапом в путешествие, чтобы отвлечь его от «Лиги Смеха». Судейские гонки, смешные шутки и борьба за место в «Лиге Смеха» – все это смотрите в новом выпуске.
Новый выпуск проекта Лига Смеха-8 смотрите 24 сентября в 20:20 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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