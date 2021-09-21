Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021) пресс-служба

25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу Звана вечеря-2. 12 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.