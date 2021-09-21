Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)

21 сентября 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
пресс-служба

25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу Звана вечеря-2. 12 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 12 выпуске шоу Звана вечеря-2: Новая четвёрка героев готова принимать гостей! В этот раз за одним столом встретятся: 59-летняя Лилия Рубан, которая деньги от своего колбасного бизнеса вкладывала в зятя, мужа её единственной дочери, коренного француза Поля. Но сотрудничество закончилось. Возможно, на проекте найдётся новый потенциальный подопечный? Второй герой – певец IVAN NAVI. Он – сторонник национальной украинской кухни, которую ему готовила бабушка в большом кругу семьи. Своих гостей Иван планирует кормить также украинскими бодами. В гости к себе готова пригласить участница 11 сезона реалити «Холостяк» Алла Резниченко. Женщина считает себя хорошей хозяйкой, ведь до 18 лет жила в селе, умеет доить коров, а сейчас сама печет хлеб и делает домашнее масло. Четвёртый герой – участник шоу «МастерШеф» Алик Мкртчян. После проекта открыл собственный ресторан в Виннице. Называет себя Богом мяса. Какими блюдами удивят участники? И кто одержит победу в этот раз?

12 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 25 сентября в 16:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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