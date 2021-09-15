Звана вечеря 2 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021)
15 сентября 2021 07:00
Юлия Туренко
Звана вечеря-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 18.09.2021
кадр из программы
18 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Звана вечеря-2. 11 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 11 выпуске шоу Звана вечеря-2
: Новая четверка героев готова принимать гостей! В этот раз коронными блюдами и приемом попробуют удивить: известная инста-мама, которая учит своих подписчиц воспитывать детей – Яна Осипова, травница и отшельница, которая занимается целительством при помощи трав и контактов с высшими силами – Татьяна Заика, самый эпатажный шеф-повар Херсона, участник шоу «МастерШеф» – Руслан Лучков, богатырь, самый сильный человек страны – Александр Шепель. Кто же удостоится победы в этот раз?
11 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 18 сентября в 16:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.