Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 28.09.2021)

25 сентября 2021 17:39 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 28.09.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 28.09.2021)
пресс-служба

28 сентября на СТБ выйдет 2 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 2 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Супермама 4 сезон

В гости приглашает мама-диджей Evka. Вместе с супругом героиня воспитывает пятилетнего Демьяна и девятилетнего Захара. Героиня работает в топовых клубах Украины, а также часто выезжает за границу. Участница реалити отмечает, что у них современная семья, без стереотипов и строгих правил. Мама часто работает ночью и много отсутствует дома, поэтому сыновьям она с девства прививала самостоятельность. Так, мальчики могу сами приготовить завтрак, сходить за продуктами, сделать уроки и многое другое. Героиня убеждена, что она отлично совмещает материнство и ночную жизнь. Так ли это?

2 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 28 сентября в 19:00 на СТБ и уже 3 октября онлайн на tv.ua.

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