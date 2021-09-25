Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 28.09.2021)

28 сентября на СТБ выйдет 2 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 2 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите во 2 выпуске шоу Супермама 4 сезон

В гости приглашает мама-диджей Evka. Вместе с супругом героиня воспитывает пятилетнего Демьяна и девятилетнего Захара. Героиня работает в топовых клубах Украины, а также часто выезжает за границу. Участница реалити отмечает, что у них современная семья, без стереотипов и строгих правил. Мама часто работает ночью и много отсутствует дома, поэтому сыновьям она с девства прививала самостоятельность. Так, мальчики могу сами приготовить завтрак, сходить за продуктами, сделать уроки и многое другое. Героиня убеждена, что она отлично совмещает материнство и ночную жизнь. Так ли это?

2 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 28 сентября в 19:00 на СТБ и уже 3 октября онлайн на tv.ua.

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