Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 29.09.2021)

25 сентября 2021 18:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 29.09.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 29.09.2021)
пресс-служба

29 сентября на СТБ выйдет 3 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 3 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Участницы реалити отправляются в гости к маме-аристократке Жене. Героиня воспитывает восьмимесячную Соню. Уже с первых месяцев жизни мама прививает дочери правила этикета, любовь к классической музыке, читает ей классическую литературу, показывает картины именитых художников, в том числе и свои работы. Женя предпочитает одевать себя и малышку в качественные брендовые вещи, и даже дома ходить нарядной и утончённой. Так ли все идеально в их семье – готовы проверить соперницы Жени.

3 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 29 сентября в 19:00 на СТБ и уже 3 октября онлайн на tv.ua.

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