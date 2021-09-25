Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 30.09.2021)

25 сентября 2021 19:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 30.09.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 30.09.2021)
пресс-служба

30 сентября на СТБ выйдет 4 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 4 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Смотрите в 4 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама», а пока – в гости приглашает мама-криптовалютчица Катя. Героиня, вместе с супругом, воспитывает полуторагодовалого сына Мишу. Катя отмечает, что ее суперсила – это терпеливость. Она старается никогда не повышать голос, сдерживать эмоции и недовольства. Хобби участницы реалити – криптовалюта, и у ее сына уже есть виртуальный кошелек! Что о ее методах воспитания скажут соперницы и Дмитрий Карпачев? А также, кто станет супермамой в этот раз? Смотрите в эфире!

4 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 30 сентября в 19:00 на СТБ и уже 3 октября онлайн на tv.ua.

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