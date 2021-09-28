Затерянный мир: Современные зомби: секреты популярности — смотреть выпуск онлайн от 27.09.2021
27 сентября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Ведущий Андрей Дебрин расскажет, почему некоторые вещи становятся насколько популярными, что легко распространяются по всему миру, и объяснит, что заставляет нас масово обожать одно и то же? Вместе с тем вы узнаете, почему люди выбирают себе кумиров, и зачем хотят быть похожими на них. Также в этом выпуске будет раскрыт секрет, как спецслужбы используют влияние звезд в своих целях.
Авторы программы расскажут историю мирового бренда газированных напитков «Coca-Cola», и назовут причину зависимости миллиона людей от этой сладкой воды. Кроме того, вы узнаете, как компании удалось создать насколько популярную рекламу с Санта Клаусом, что он стал символом Рождественских праздников во всем мире.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 27.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.