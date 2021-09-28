Затерянный мир: Современные зомби: секреты популярности — смотреть выпуск онлайн от 27.09.2021

28 сентября 2021 23:35 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Современные зомби: секреты популярности — смотреть выпуск онлайн от 27.09.2021
Затерянный мир: Современные зомби: секреты популярности — смотреть выпуск онлайн от 27.09.2021
пресс-служба

27 сентября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин расскажет, почему некоторые вещи становятся насколько популярными, что легко распространяются по всему миру, и объяснит, что заставляет нас масово обожать одно и то же? Вместе с тем вы узнаете, почему люди выбирают себе кумиров, и зачем хотят быть похожими на них. Также в этом выпуске будет раскрыт секрет, как спецслужбы используют влияние звезд в своих целях. 

Авторы программы расскажут историю мирового бренда газированных напитков «Coca-Cola», и назовут причину зависимости миллиона людей от этой сладкой воды. Кроме того, вы узнаете, как компании удалось создать насколько популярную рекламу с Санта Клаусом, что он стал символом Рождественских праздников во всем мире.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 27.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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