Орел и Решка. Земляне: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)

30 сентября 2021 21:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
пресс-служба

2 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 18 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 18 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 2 октября, ведущие отправятся в Непал.

18 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 2 октября в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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