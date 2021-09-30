Орел и Решка. Земляне: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)

Орел и Решка. Земляне: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)

2 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 18 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 18 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Земляне : Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу, 2 октября, ведущие отправятся в Непал.

18 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне смотрите 2 октября в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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