Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 20 выпуск смотреть онлайн от 25.09.2021

21 сентября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мир наизнанку. Пакистан. 12 сезон 20 выпуск смотреть онлайн от 25.09.2021
Мир наизнанку-12: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
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25 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 20 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку. Пакистан. 20 выпуск программы Мир наизнанку-12 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 20 выпуске программы Мир наизнанку-12: Другой Пакистан. Закрытый мир, который еще не показывали по ТВ. Многоженство, десятки детей в семье, древние кочевые народы, самые яркие праздники, самые закрытые, опасные и красивые места. Сюжеты, которые снимали там, куда практически невозможно получить разрешение, а работать можно только в сопровождении военизированной государственной охраны.

20 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 25 сентября в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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