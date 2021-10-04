Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2021)

5 октября на СТБ выйдет 6 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 6 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 6 выпуске шоу Супермама 4 сезон

В гости приглашает шикарная мама Лиза. Героиня реалити воспитывает трехлетнего Матвея. С детства мальчик привык к состоятельной жизни: Матвей ходит в самый элитный садик города, пользуется лучшими девайсами и игрушками, ездит с водителем и занимается с няней. Несмотря на то, что Лиза дает ребенку полную свободу действий, она может и наказать сына. Не мешает ли это близости в семье? Готовы проверить участницы реалити.

6 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 5 октября в 19:00 на СТБ и уже 10 октября онлайн на tv.ua.

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