Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2021)

4 октября 2021 05:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 05.10.2021)
пресс-служба

5 октября на СТБ выйдет 6 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 6 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 6 выпуске шоу Супермама 4 сезон

В гости приглашает шикарная мама Лиза. Героиня реалити воспитывает трехлетнего Матвея. С детства мальчик привык к состоятельной жизни: Матвей ходит в самый элитный садик города, пользуется лучшими девайсами и игрушками, ездит с водителем и занимается с няней. Несмотря на то, что Лиза дает ребенку полную свободу действий, она может и наказать сына. Не мешает ли это близости в семье? Готовы проверить участницы реалити.

6 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 5 октября в 19:00 на СТБ и уже 10 октября онлайн на tv.ua.

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